الدنمارك الى نصف نهائي الامم الاوربية بفوزها على التشيك

2021/07/03 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهل المنتخب الدنماركي الى الدور نصف نهائي لكاس الامم الاوربية بعد فوزها مساء اليوم على منتخب التشيك بهدفين لهدف في المباراة التي جرت في العاصمة الاذرية باكو.وسجل هدفي الدنمارك توماس ديلاني في الدقيقة 5 وكاسب دولييرغ في الدقيقة 42.بينما سجل هدف التشيك اللاعب باتريك سيتشيك في الدقيقة 48 من المباراة.وستلتقي الدنمارك في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة اوكرانيا وانكلترا التي ستقام في الساعة العاشرة مساء اليوم./انتهى3

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