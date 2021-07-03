اللواء يحيى رسول : جهاز مُكافحة الإرهاب تابع خلية إرهابية داخل أقضية مُحافظة الأنبار

2021/07/03 | 21:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات اللواء يحيى رسول ان فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب باشروا بواجب مُطول تابع فيه رجالنا الجسورون خلية إرهابية تابعة لعصابات داعـش الإرهابية مكونة من (٥) عناصر داخل أقضية مُحافظة الأنبار غربي البلاد .وقال رسول في بيان :" حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبالشجاعة والمهنية والوطنية نُنفذ واجباتنا التي تقض مضاجع الإرهاب وتحمي المواطنين من الخطر ".واضاف :"حيث باشر فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب بواجب مُطول تابع فيه رجالنا الجسورون خلية إرهابية تابعة لعصابات داعـش الإرهابية مكونة من (٥) عناصر داخل أقضية مُحافظة الأنبار غربي البلاد " .وتابع :"باشر البواسل من جهاز مُكافحة الإرهاب بواجب ثان بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية أسفر عن إلقاء القبض على هدفين مطلوبين ينتميان لعصابات داعـش الإرهابية ".واشار الى ان أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب اختتموا واجباتهم بإلقاء القبض على عُنصر في تنظيم داعـش بمُحافظة كركوك , حيث وصل عدد المُلقى القبض عليهم إلى (٨) عناصر إرهابية من خلال سلسلة الواجبات المُنفذة ".واضاف:"ان جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد لشعبنا العراقي أن من أنتمى لعصابات داعـش الإرهابية سابقًا وحاليًا لن يفر من العقاب مهما حاول التخفي أو الهرب فشجعان الجهاز عازمون وقادرون على تطهير أرضنا المُقدسة من دنسهم وفكرهم المُتطرف "./انتهى2

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