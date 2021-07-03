2021/07/03 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد مشتاق الشمري، اليوم السبت ، الحكومة باتخاذ الإجراءات وإيجاد حل سريع لمشكلة الكهرباء.وقال الشمري في تصريح متلفز تابعه “النور نيوز” إن “على الحكومة تحقيق ولو جزء بسيط من ملف الكهرباء ” مشيراً إلى “وجود حلول طوارئ او موقتة كثيرة يمكن للحكومة أن تلجأ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقاط على الحروف..



الشمري يفصل أزمة الكهرباء في البلاد ويتحدث عن حلول ’عاجلة’ first appeared on النور نيوز.

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