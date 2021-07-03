2021/07/03 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعيد متفائل بتأهّل المنتخب الوطني إلى مونديال قطر بغداد- الزمان قال النجم الدولي السابق حسين سعيد، ان المنتخب الوطني يمتلك فرصة تاريخية للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.وذكر سعيد في تدوينة على احدى مواقع التواصل الاجتماعي إن مجموعتنا ليست صعبة ونمتلك فرصة تأريخية لبلوغ المونديال والجماهير العراقية ستقول كلمتها عندما نلعب خارج الديار […]

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