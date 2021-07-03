2021/07/03 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى ثمة أمل – سامر الياس سعيد اعادت قرعة مباريات الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022 الامل في نفوس متابعي وجماهير الكرة العراقية بعد ان اوقعت منتخبنا الوطني الى جانب كلا من منتخبات ايران وكوريا الجنوبية بالاضافة الى سوريا ولبنان والامارات ومرد الامل بان اقوياء القارة الاخرين وهم كلا من منتخبات استراليا واليابان اضافة […]

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