2021/07/03 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل بطولة أندية العراق للكرة الطائرة للنساء إلى إشعار آخر بغداد- الزمان اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، عن تأجيل منافسات بطولة اندية العراق للسيدات الى إشعار آخر، والتي كان من المقرر إقامتها في الثامن من الشهر الجاري في محافظة السليمانية.وقال رئيس اتحاد الطائرة جميل العبادي في تصريح صحفي إن قرار التأجيل البطولة جاء لتزامن […]

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