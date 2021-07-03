ايطاليا تخطط لتشغيل قطار النوم الفاخر بحلول 2023

2021/07/03 | 21:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ متابعة

كشفَ في إيطاليا عن خطط لصنع تجربة حالمة على متن القطارات تسبق التسيير الفعلي لقطار “دولتشي فيتا”.ومن المقرر أن يمر “قطار دولتشي فيتا” عبر أشهر المناظر الطبيعية بإيطاليا، في قطارات تاريخية ذات تجهيزات فاخرة من حقبة “دولتشي فيتا”.وستغطي مسارات الرحلة 14 منطقة من أصل 20 منطقة في إيطاليا، وستصل إلى 128 مدينة، وتغطي ألف ميل من المسارات من الشمال إلى الجنوب.وستتراوح مسارات الرحلة من ليلة إلى ثلاث ليال ، وسيمر القطار عبر إقليم بييمونتي بإيطاليا.ومن المقرر إطلاق القطارات لأول مرة في 2023، لكن تم الإعلان عنها في رحلة تجريبية من روما إلى تشيفيتافيكيا، على ساحل لاتسيو، في قطار عتيق تم تجهيزه خصيصًا لهذه المناسبة.وكان الشيف الشهير، كارلو كراكو، متواجدا على متن الرحلة، حيث قدم فكرة لما سيختبره الضيوف.ويعد “دولتشي فيتا” مشروعا مشتركا بين Trenitalia، وهي جزء من شركة السكك الحديدية الإيطالية الحكومية Ferrovie dello Stato، وشركة Arsenale S.p.A التي تتخصص في الضيافة الفاخرة، حيث تقف وراء الفنادق الفاخرة القادمة، بما في ذلك Soho House في روما وRosewood في البندقية.ووعد المتحدث باسم المشروع أن القطارات ستخدم جميع مناطق الجذب الرئيسة في إيطاليا، بدءا من بحارها وتلالها وجبالها إلى قرى العصور الوسطى ووجهات عشاق الطعام.وقال باولو بارليتا، الرئيس التنفيذي لشركة Arsenale SpA: “السياحة لا تعني الفنادق والمطاعم فقط..



تقدم إيطاليا تجربة 360 درجة، ونحن بحاجة إلى البدء مجددا من تلك التجربة لتقديم عرض كامل”.ووعد بأن القطارات ستنقل السائحين إلى “أماكن أقل شهرة” في “مسارات جديدة”.وسيقل كل قطار مكون من 11 عربة 64 شخصا فقط في 32 كابينة، أي سيكون هناك 12 جناحا فاخرا و20 جناحا عاديا.ولا توجد معلومات حتى الآن عن تكلفة التذاكر.

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