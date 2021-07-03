تعرّض سفينة إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي

2021/07/03 | 21:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت لهجوم في المحيط الهندي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت قناة 12 الإخبارية الإسرائيلية نقلا عن مصادر لم تسمها داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إن "طاقم السفينة لم يصب بأذى، كما لم تلحق أضرار بالغة بالسفينة".

وذكرت أن "المسؤولين العسكريين الإسرائيليين يحاولون التأكد مما إذا كانت قوات إيرانية هاجمت سفينة الشحن التي يملكها إسرائيليون".

وكانت قناة الميادين اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق، أن "السفينة تعرضت لهجوم في المحيط الهندي".

"سكاي"

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