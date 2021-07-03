الدنمارك تعبُر للمربع الذهبي ببطولة أمم أوروبا بعد الفوز على التشيك

2021/07/03 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تغلب منتخب الدنمارك على نظيره جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، ضمن دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو” 2020.

وافتتح “توماس ديلاني” التسجيل مبكرًا للدنمارك بهدف في الدقيقة الخامسة، وأضاف زميله “كاسبير دولبرج” الهدف الثاني في الدقيقة 42″.

وفي الشوط الثاني نجح “باتريك شيك” في تقليص الفارق للتشيك بهدف في الدقيقة 49″.

وبهذا الفوز تأهل منتخب الدنمارك للدور نصف النهائي من البطولة حيث سيواجه الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا”.

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