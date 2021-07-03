محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاحد

2021/07/03 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قررت محافظة ذي قار، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد في ارجاء المحافظة.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "محافظة ذي قار قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، فيما قررت تقليص الدوام الرسمي لساعة واحدة".

وأعلنت عدد من المحافظات منها العاصمة بغداد تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيما قلصت باقي المحافظات ساعات الدوام الرسمي للسبب ذاته.

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