2021/07/03 | 21:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأت لجنة الشباب والرياضة النيابية الاسرة الصحفية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الرياضية.وذكر بيان نيابي ان : رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية الكابتن عباس عليوي ونائب رئيس اللجنة ديار برواري ومقررة اللجنة ارزو محمود هنأوا الأسرة الصحفية الرياضية العراقية، والاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، اليوم السبت لمناسبة اليوم العالمي للصحافة الرياضية.وتقدم النائب عليوي بهذه المناسبة للملاكات الصحفية الرياضية في العراق، والوطن العربي والعالم بأحر التهاني واجمل العبارات، متمنيا لها مزيدا من التألق في نقل الاحداث الرياضية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة النيابية تهنئ الاسرة الصحفية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الرياضية/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة النيابية تهنئ الاسرة الصحفية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الرياضية/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).