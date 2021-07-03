الدنمارك إلى المربع الذهبي لكأس أوروبا على حساب تشيكيا

2021/07/03 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي كأس أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1992 حين توج باللقب القاري، بعد فوزه على نظيره التشيكي 2-1، السبت، على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

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