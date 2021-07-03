2021/07/03 | 21:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شبكة “هايتي برس” المحلية، اليوم السبت، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم بحادث تحطم طائرة صغيرة غربي البلاد.وأشارت الشبكة إلى أن “طائرة بمحركين حلقت من عاصمة الدولة الجزيرة مدينة بورت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحطم طائرة في هايتي المركز الخبري الوطني.

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