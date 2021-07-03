وزير التعليم يجدّد دعوته إلى استقلالية الجامعات وتفعيل الشراكات الدولية

2021/07/03 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، دعوته الى استقلالية الجامعات وتطوير ادائها الأكاديمي وتفعيل الشراكات مع الجامعات والمنظمات الدولية.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري […]

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