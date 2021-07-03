برلين تقع في الشرق أم في الغرب ؟ - كامل عباس

2021/07/03 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_عباس عن دار فواصل باللاذقية صدرت حديثا الرواية الثالثة - بعد روايتين هما التراب الأمريكي ومهجرو القارب- في سلسلة تطمح الدار من خلالها – على ما يبدو - تقديم فن روائي جّاد وجديد.



برلين تقع في الشرقتأليف نيليا فيريميه ترجمة : د .



وحيد نادر قرأت الروايتان سابقا وعلّقت عليهما أيضا, واستبشرت خيرا في نهضة أدب روائي عالمي يهتم بالانسان ومشاكله عكس الأدب الهابط الذي يسيطر على واجهات مكتباتنا ......





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