مبادرة للتبرع بالدم في كربلاء

2021/07/03 | 21:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نظمت نقابة المهندسين العراقيين فرع محافظة كربلاء، بالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة حملة واسعة للتبرع بالدم.

مشاركون بالحملة أشادوا بهذه المبادرة ووصفوها بالمهمة خاصة في ظل الأوضاع الصحية المتردية التي خلفتها جائحة كورونا، وأكدوا للتغيير أن هذه المبادرة ستكون مقدمة لمبادرات مقبلة الغاية منها رفد مصرف الدم بالمحافظة بفصائل الدم من جميع الأنواع بما فيها النادرة منها.

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