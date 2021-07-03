الموارد تحدد جملة من الاجراءات لمواجهة الملوحة في شط العرب

2021/07/03 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، جملة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب، فيما كشفت عن دراسة لإنشاء سدة قاطعة لتقليل الملوحة.وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي […]

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