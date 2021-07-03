2021/07/03 | 22:05 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

السبت 3 يوليو 2021 | 09:43 مساءً | عدد القراءات : 33

نادي نوروز يتأهل للدوري الكروي الممتاز

تأهل نادي نوروز، السبت، الى الدوري الكروي الممتاز للموسم المقبل، رسميا بعد تصدره مجموعته بدوري الدرجة الاولى.

وتمكن فريق نوروز من الفوز على فريق الجنسية بنتيجة 1-صفر، اليوم، ضمن منافسات الجولة 13 والأخيرة لدوري الدرجة الاولى المؤهلة لدوري الكرة الممتاز.

وسجل هدف نادي نوروز خلال المبارة التي اقيمت على ملعب الساحر احمد راضي بالعاصمة بغداد، اللاعب ابراهيم غازي خلال الشوط الثاني من المباراة بهذا الفوز اصبح نوروز الفريق الثاني المتأهل الى الدوري الممتاز إلى جانب فريق الصناعة.

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