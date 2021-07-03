’يطفئ عطش الأهالي’.. الدفاع المدني يوصل الماء الصالح للشرب للمناطق المحتاجة

2021/07/03 | 22:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، السبت، إيصال مياه الشرب إلى أهالي منطقة الرئاسة شرقي العاصمة بغداد؛ نظراً لانقطاع المياه فيها عدة ايام.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 تموز 2021)، إنه "شرعت فرق من الدفاع المدني وبجهود متميزة، اليوم السبت، بايصال المياه الصالحة للشرب إلى أهالي زقاق 63 محلة 769 في حي الرئاسة شرقي العاصمة بغداد، بسبب انقطاع المياه عنها لعدة أيام".

وأضافت، "حيث لاقت هذه الخطوة ترحيبا كبيراً من المواطنين، مثمنين دور وزارة الداخلية في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، كما اشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الدفاع المدني في مساعدة المواطنين".

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