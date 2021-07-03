بقوة 5.3 درجة.. هزة أرضية تضرب جزيرة سومطرة

2021/07/03 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مركز الهزة يقع على عمق 61 كيلومترا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 4.33 درجة جنوبا وخط طول 102.38 شرقا.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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