التشيكي باتريك شيك يعادل كريستيانو رونالدو في صدارة ترتيب هدافي اليورو

2021/07/03 | 22:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجل نجم المنتخب التشيكي باتريك شيك، ، هدفا لفريقه في شباك الدنمارك، في المباراة التي انتهت بفوز الدنمارك بهدفين دون رد، والتأهل لدور نصف النهائي لبطولة / يورو 2020/.ورفع باتريك شيك رصيده بهذا الهدف إلى 5 أهداف ليتقاسم صدارة قائمة هدافي أمم أوروبا 2020 مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ودع البطولة بالخسارة ضد بلجيكا بهدف في الدور الثاني.وأصبح شيك أيضا أول لاعب يهز الشباك في 4 مباريات مختلفة بالنسخة الحالية، حيث سجل في مباريات أسكتلندا، كرواتيا في الدور الأول ثم هولندا في دور الـ16، وأخيرا الدنمارك.وفازت الدنمارك 2-1 على جمهورية التشيك في مباراة متكافئة بدور الثمانية في بطولة أوروبا 2020، اليوم السبت، لتبلغ قبل النهائي لأول مرة منذ حصد اللقب القاري في 1992./انتهى3

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