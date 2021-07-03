خرج باكيا.. تأكيد إصابة الإيطالي سبيناتسولا بتمزق في وتر أخيل

2021/07/03 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأكدت إصابة ظهير المنتخب الإيطالي ليوناردو سبيناتسولا بتمزق في وتر أخيل كاحله الأيسر خلال فوز بلاده على بلجيكا 2-1 في ربع نهائي كأس أوروبا، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم السبت.

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