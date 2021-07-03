2021/07/03 | 22:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعمل شركة الدفاع التركية ”روكيتسان“ على تطوير نظام إطلاق صواريخ عمودي لأول فرقاطة محلية الصنع في البلاد، بعد أن عطلت العقوبات الأمريكية خطط شراء النظام من شركة ”لوكهيد مارتن“ الأمريكية.وكشف ألبير كوس، مسؤول الاستحواذ على المنصات البحرية، بأنه سيتم تجهيز ”تي سي جي إسطنبول“، السفينة الرائدة لفرقاطات تركيا من الدرجة الأولى، بالنظام الجديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحدية العقوبات الأمريكية.. تركيا تعتزم بناء نظام إطلاق صواريخ عمودي خاص) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحدية العقوبات الأمريكية.. تركيا تعتزم بناء نظام إطلاق صواريخ عمودي خاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).