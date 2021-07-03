2021/07/03 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة تمكنت شرطة الزبير في محافظة البصرة، السبت، من اعتقال مجرم ارتكب جريمة بشعه في منطقة الظويهرات.وقالت شرطة البصرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “مفارز مركز شرطة الزبير في محافظة البصرة القت القبض على مجرم ارتكب جريمة قتل بشعة لقتله والده في منطقة الظويهرات باستخدامه آلة حادة (سكين منشار)، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مجرم قتل والده بـ”البلوكة” في البصرة first appeared on النور نيوز.

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