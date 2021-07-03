التجارة تحدد موعد توزيع السلة الغذائية على المواطنين

2021/07/03 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التجارة، السبت، موعد توزيع السلة الغذائية على المواطنين، فيما أشارت إلى إضافة 3 مواد من “أفضل” المناشئ والنوعيات. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز” إن “السلة الغذائية هي جزء من نظام البطاقة التموينية وفيها مكتسبات كبيرة”. وأضاف، أنه “تمت إضافة 3 مواد …

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