2021/07/03 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، عن اتخاذ مجموعة من القرارات استنادا الى توجيهات الوزير بشأن ازمة الكهرباء، مبينة انها تضمنت توفير وقود زيت الغاز (الكاز) لمحطات الاسالة وتوفير الكاز الى لأصحاب المولدات الاهلية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادا الى توجيه وزير النفط احسان عبد الجبار تقرر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن توفير (الكاز) لمحطات الاسالة ولأصحاب المولدات الاهلية first appeared on النور نيوز.

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