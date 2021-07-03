دار الإفتاء المصرية يصدر فتوى بشأن “التحرش الجنسي”

2021/07/03 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دار الإفتاء في مصر أن التحرش الجنسي “حرام شرعا”، مشيرة إلى أن هذا التصرف هو من “كبائر الذنوب، وجريمة يعاقب عليها القانون”.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قالت دار الإفتاء: “التحرش الجنسي حرام شرعا، وكبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة يعاقب عليها القانون”.

وأضافت: “لا يصدر (التحرش) إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تتوجه همتها إلى التلطخ والتدنس بأوحال الشهوات بطريقة بهيمية وبلا ضابط عقلي أو إنساني”.

وتابعت: “وقد عظم الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبّح ذلك ونفّر منه، وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، سواء كان ذلك قولا أو فعلا”.

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