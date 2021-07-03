كركوك تحتضن ملتقی الافلام القصيرة

2021/07/03 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتضن مدينة كركوك مساء غد الاحد النسخة الثانية من ملتقی كوفيد السينمائي الخاص بافلام الكورونا ويستمر ليومين.

وقال سردار رشيد رئيس مؤسسة كركوك للثقافة والفنون لـ PUKmedia: ان اهداف الملتقى الذي سيقام في المركز الثقافي بكركوك، هو تشجيع المواطنين لاخذ اللقاحات الخاصة بفايروس كورونا، وخاصة بعد عزوف بعض المواطنين من اخذ اللقاح لربما من الخوف، والقسم الاخر ليس لديهم معلومات كافية، من يجب ان ياخذ اللقاح ومن لايجب اخذه وهل الشكوك لدى بعض المواطنين من المضاعفات صحيحة ام لا؟.

واضاف: في هذا الملتقى نجيب على تساؤلات الحاضرين في برنامج فعاليات اليوم الثاني للملتقى والتي يلقيها 4 من الاطباء حيث يقدم كل محاضر موضوع معين عن كورونا.



المحاضرة الاولى للدكتور صباح نامق بعنوان انواع الكورونا والمحاضرة الثانية للدكتورة فائزة عمر خطاب بعنوان الكورونا لدى الاطفال والمحاضرة الثالثة للدكتور امين صالح بعنوان سارس كورونا فايروس -2 كوفيد 19 والمحاضرة الاخيرة للدكتور وليد كاظم بعنوان خصائص لقاحات كوفيد 19.

وبين سردار رشيد: ان الملتقی توعوي وصحي في آن واحد من خلال تحفيز المواطنين وتشجيعهم على اخذ اللقاحات دون خوف، مع عرض عشرة من الافلام القصيرة التي ستعرض في الملتقى من العراق والبلدان العربية والاجنبية، ويتم منح هذه الافلام بدرع الملتقى دون وجود مسابقة للافلام الفائزة.

وتابع سردار رشيد يقول: ان النتائج كما نتوقع ونحن متاكدون بان للملتقى سيكون له دور ايجابي في الجانب الصحي والتوعوي.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

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