اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 175 الف حالة

2021/07/03 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 187584 حالة اصابة، 56254 في اربيل و65849 في السليمانية، و65849 في دهوك و3777 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 175456 حالة، 53620 في اربيل و55764 في السليمانية و62461 في دهوك و3611 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4500 حالة، 1214 منها في اربيل و2071 في السليمانية و1064 في دهوك، و151 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 7628 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 1420 في اربيل و3824 في السليمانية و2324 في دهوك و15 في حلبجة.

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