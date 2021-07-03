محافظة عراقية تعلن عطلة رسمية بسبب الطقس

2021/07/03 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعنلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، أن يوم الأحد، سيكون عطلة رسمية للمؤسسات الحكومية بسبب الطقس الحار.

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