2021/07/03 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني طلبت قبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، اليوم السبت، للمساهمة في إخماد حريق أجبر السلطات على إخلاء عدة قرى.وألحق حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا أضرارا بنحو ست بلدات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبرص تطلب المساعدة في إخماد حريق ضخم يجتاح منطقة قروية المركز الخبري الوطني.

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