2021/07/03 | 22:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأستهدفت غارة إسرائيلية موقعا لفصائل فلسطينية جنوبي مدينة غزة.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الكيان الصهيوني أطلقت 4 صواريخ على فترتين في محيط محررة نتساريم، ما أدى لوقوع أضرار فيه.وقال عسكريون إسرائيليون إن القصف يأتي ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غارة إسرائيلية تستهدف موقعا لفصائل فلسطينية جنوبي غزة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غارة إسرائيلية تستهدف موقعا لفصائل فلسطينية جنوبي غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).