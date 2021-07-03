الحشد والامن القومي يبحثان التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة

2021/07/03 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، مع مستشار الأمن القومي، اليوم السبت، التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة.وقال بيان للهيئة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز […]

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