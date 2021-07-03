المحمداوي والاعرجي يشيدان باداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية في التصدي لبقايا فلول داعش الإرهابي

2021/07/03 | 22:59 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ بحث رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، مع مستشار الأمن القومي، اليوم السبت، التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة.
وقال بيان للهيئة ان “رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي في مقر هيئة الحشد الشعبي”.
واضاف انه “جرى أثناء اللقاء بحث التنسيق والتعاون بين هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن القومي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمداوي والاعرجي يشيدان باداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية في التصدي لبقايا فلول داعش الإرهابي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بيان للهيئة ان “رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي في مقر هيئة الحشد الشعبي”.
واضاف انه “جرى أثناء اللقاء بحث التنسيق والتعاون بين هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن القومي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمداوي والاعرجي يشيدان باداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية في التصدي لبقايا فلول داعش الإرهابي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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