المحمداوي والاعرجي يشيدان باداء الحشد الشعبي والقوات الأمنية في التصدي لبقايا فلول داعش الإرهابي

2021/07/03 | 22:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، مع مستشار الأمن القومي، اليوم السبت، التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة.وقال بيان للهيئة ان “رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي في مقر هيئة الحشد الشعبي”.واضاف انه “جرى أثناء اللقاء بحث التنسيق والتعاون بين هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن القومي […]

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