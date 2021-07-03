2021/07/03 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال متحف اندرسن:احتفاءً وتكريماً لشاعر الدنمارك الوطني هانس كريستيان أندرسن (1805-1875)، أفتتحت ملكة الدنمارك يوم الأربعاء الماضي توسعة متحف اندرسن الحالي وهو منزله في مدينته أودنسه، واستخدمت لقص الشريط مقص اندرسن الأصلي القديم.



التوسعة بمساحة تقارب مساحة ملعب كرة قدم، وبتكلفة 391 مليون كرونة، ويتسع المتحف الجديد ل 250 زائر في وقت واحد.



هنريك لوبكر مسؤول العلاقات في متاحف اودنسة قال: الفكرة من ور ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات دنماركية 200+65 - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات دنماركية 200+65 - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).