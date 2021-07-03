مشكلة الإضرابات العمالية والبرنامج النووي الإيراني - مصطفى محمد غريب

2021/07/03 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب الإضرابات العمالية عبارة عن انذار جديد يضاف الى إنذارات المظاهرات والاحتجاجات السابقة من قبل وبعد عام 2009 حول الانتخابات ، هذه الإضرابات في قطاع النفط والبتروكيمياويات الإيراني حسبما نشر في "ميل است نيوز" امتدت نحو 50 شركة عاملة في القطاعات النفطية والبتروكيمياوية في 7 محافظات إيرانية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها إيران والمنطقة دليل على الأوضاع المأساوية التي تلحق الأذى بالشعب الإيراني وبخا ......





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