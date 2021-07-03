وزير النفط يوجه بتوفير وقود الكاز لمحطات الاسالة المركزية

2021/07/03 | 23:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجه وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، السبت، بتوفير وقود زيت الغاز (الكاز) لمحطات الاسالة المركزية لاستخدامها عند انطفاء شبكة الكهرباء الوطنية.

وذكر بيان لوزارة النفط، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "استنادا الى توجيه وزير النفط انه تقرر توفير وقود زيت الغاز (الكاز) لمحطات الاسالة المركزية لاستخدامها عند انطفاء شبكة الكهرباء الوطنية"، لافتا الى "قيام وزارة النفط بتوفير الدعم اللازم لمادة الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وللأشهر الثلاثة (تموز - آب - أيلول)".

واضاف أنه "تقرر زيادة حصّة المولدات الأهلية لتكون 40 لتراً من الوقود لكل (1 KVA) خلال فترة الصيف".

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