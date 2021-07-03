صدور کتاب جديد عن الشاعر عبدالله كوران

2021/07/03 | 23:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آقیمت مساء السبت، علی قاعة مكتبة آشتي في مدينة أربیل، ندوة أدبیة للكاتب ریبوار سیویلي حول صدور كتاب جدید عن الشاعر عبدالله كوران.

وقدم الكاتب ریبوار سیویلي نبذة عن الكتاب الجديد، مقسم الی عدد الفصول، الشاعر المعاصر كوران، حیاة شخصیة، شعریة حول جمال الطبیعة، اجتماعیة، ونقد، وجمال ونساء، وروئیا الكتاب الاخرون حول شعر كوران.

وفي اختتام الندوة تم توزیع الكتاب علی الحضور.

PUKmedia صباح شكر/ اربيل

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