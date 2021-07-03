2021/07/03 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من رئاسة أركان الجيش في وزارة الدفاع تبين تعيين رئيسا جديدا لجامعة الدفاع للدراسات العسكرية.

وتنص الوثيقة على انه تم نقل رئيس الجامعة الفريق الركن سعد العلاق الى الإمرة وتعيين اللواء غالب كريم بدلا عنه.

وفي وقت سابق قال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، ان "رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية في وزارة الدفاع الفريق الركن سعد مزهر العلاق احيل الى الامرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تعيين رئيس جديد لجامعة الدفاع للدرسات العسكرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تعيين رئيس جديد لجامعة الدفاع للدرسات العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).