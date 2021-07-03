رئيس حكومة إقليم كردستان يعزّي هاتفياً فالح الفياض في وفاة شقيقه

2021/07/03 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت ، اتصالاً هاتفياً مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.وأعرب بارزاني / حسب بيان لحكومة الاقليم/ عن مواساته وعزائه له برحيل شقيقه، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه.وعبّر فالح الفياض عن تقديره لرئيس حكومة إقليم كردستان على عزائه ومواساته./انتهى3

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