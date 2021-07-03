يورو 2020.. إنكلترا تتقدم على أوكرانيا بهدف وحيد في الشوط الاول

2021/07/03 | 23:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تقدم منتخب انكلترا على نظيره المنتخب الاوكراني بهدف أحرزه هاري كين في الدقيقة الرابعة من المباراة المقامة حاليا بينهما على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".يذكر ان المباراة بين المنتخبين انطلقت في الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت بغداد علما ان الفائز في مباراة اليوم سوف يضرب موعدا في نصف النهائي مع الدنمارك الذي فاز اليوم على التشيك 2-1"./انتهى2

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