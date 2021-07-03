فرقة العباس القتالية تبحث مع منظمة دولية سبل التعاون المشترك

2021/07/03 | 23:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحثت فرقة العباس القتالية، سبل التعاون مع منظمة نداء جنيف الدولية.وذكر الاعلام المركزي لفرقة العباس القتالية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان " قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، استقبل مدير المكتب الإقليمي وشمال أفريقيا في منظمة نداء جنيف فانس كلبرت والوفد المرافق له، وبحث الجانبان خلال اللقاء العديد من القضايا والملفات التي تخص الجهد الإنساني لفرقة العباس القتالية والتعاون المستقبلي فيما يخص "القانون الدولي الإنساني" الذي يحدد معايير التعاطي مع الأمور الإنسانية في الحرب ويلزم القوات العسكرية باعتبارات تضمن سلامة المدنيين، وقضايا أخرى تتعلق بملف النازحين.وقال الزيدي، بحسب البيان، إن "القوات العراقية ابدت تعاملا انسانيا منقطع النظير وهذه هي ميزة الشعب العراق..يفاجئ العالم بإنسانيته مع ما لاقاه من حروب".وأضاف ان "القوات العراقية ترجمت إنسانيتها من خلال اغاثة النازحين واخلاء العوائل المدنية من مناطق الصراع في معاركنا مع داعش الإرهابي".وأشار الزيدي إلى أن "إنسانية العراقيين لها جذور تاريخية وإسلامية استمدوها من خلال الدماء الزكية التي سكبت على أرضه"، في إشارة منه إلى مصرع الإمام الحسين في كربلاء.من جانبها، أشادت المنظمة بجهود فرقة العباس القتالية في مجال الرعاية الصحية وحماية المدنيين وممتلكاتهم خلال معارك التحرير.وسبق وأن ابرم اتفاق بين فرقة العباس القتالية ومنظمة نداء جنيف لإقامة ورش عمل فيما يخصّ القانون الدوليّ الإنسانيّ، من خلال المدرّبين والخبراء الدوليّين.

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