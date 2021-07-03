البرزنجي :الحكومة وقعت مع جنرال الكتريك وشركات اخرى دون جدوى

2021/07/03 | 23:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي حيدر البرزنجي، اليوم السبت، الحكومة وقعت مع جنرال الكتريك والشركات الاخرى موجودة دون جدوى، مبينا ان استهداف الابراج ساهم بشكل كبير في تخريب الواقع الكهربائي.وقال البرزنجي، في برنامج حصاد الايام، ان “العراق بلا كهرباء قبل التظاهرات وتفاقم الازمة، وان تحسين واقع الكهرباء ليس مستحيلا ولكنه صعب”، موضحا انه “كان المفترض […]

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