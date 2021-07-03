تركيا تعتزم بناء نظام إطلاق صواريخ عمودي خاص

2021/07/03 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي تعمل شركة الدفاع التركية ”روكيتسان“ على تطوير نظام إطلاق صواريخ عمودي لأول فرقاطة محلية الصنع في البلاد، بعد أن عطلت العقوبات الأمريكية خطط شراء النظام من شركة ”لوكهيد مارتن“ الأمريكية.وكشف ألبير كوس، مسؤول الاستحواذ على المنصات البحرية، بأنه سيتم تجهيز ”تي سي جي إسطنبول“، السفينة الرائدة لفرقاطات تركيا من الدرجة الأولى، …

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