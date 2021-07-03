2021/07/03 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، السبت، عن اعتقال ثلاثة متهمين بتهمة الارهاب والنصب والاحتيال في بغداد.وقالت الوكالة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “اثناء الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وتحديدا سيطرة الانتصار القت مفارز السيطرة القبض على متهمين اثنين وفق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 3 متهمين بالإرهاب والنصب والاحتيال في بغداد first appeared on النور نيوز.

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