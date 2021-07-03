محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام يوم غد

2021/07/03 | 23:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت محافظة ذي قار، اليوم السبت، تعطيل الدوام يوم غد الاحد.وجاء في بيان للمحافظة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “محافظة ذي قار تعلن يوم غد الأحد عطلة رسمية”.وكانت محافظات عدة بينها بغداد شهدت تعطيل الدوام الرسمي خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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