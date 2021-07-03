’ناس’ تحاور المخرج محمد الدراجي عن اختياره لتقييم أفلام الأوسكار العالمية

2021/07/03 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحدث المخرج العراقي، البارز محمد الدراجي، عن تفاصيل اختياره ضمن كادر الأكاديمية المشرفة على جوائز الأوسكار العالمية، رفقة عدة مخرجين عرب.

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الدراجي في حديث مع "ناس" (3 تموز 2021) تحدث عن المعايير التي جعلته في مصاف المخرجين العرب، ضمن كوادر الأكاديمية قائلاً: إن "الاختيار لهذه اللجنة، ليس بالأمر السهل..



بل هناك عدة محددات ومعايير وضعتها لجنة الاختيارات، وأبرزها هو النظر إلى إنجازاتك السينمائية كمخرج، وكذلك إنجازاتك المحلية والدولية، وعدد تمثيل بلدك في الأوسكار سابقاً، من خلال الأفلام السينمائية، بالإضافة إلى عدد الجوائز العالمية التي حصلت عليها".

وأشار إلى أن "اللجنة تنظر كذلك إلى مدى انتشار أفلامك وهل عرضت في دور العرض بالمنصات وكذلك التلفزيونات العالمية، وتأثير تلك الأفلام على السينما في العالم، ونظرة النقاد إلى الأعمال".

وتابع، أن "اللجنة اختارت 395 مخرجاً من حول العالم، وهم صناع سينما، مهمون في بلادهم، لصناعتهم أفلاماً سينمائية بمستوى عالمي".

وأضاف، أن "اختياري ضمن اللجنة المشرفة على جوائز الأوسكار، يعد مسؤولية كبيرة، لأنني أمثل العراق..



شيء مهم أن يكون لنا صوت كعراقيين في أكاديمية الأوسكار، وكذلك في المحافل العالمية، وهذه مسؤولية علي شخصياً، وكسينمائي عراقي أمثل بلدي، وهو ما يحفزني لتقديم سينما مهمة أكثر للعراق وللوطن العربي".

ويلفت الدراجة إلى "أهمية نقل تجربته إلى الأجيال المقبلة، لإدامة صناعة السينما في العراق، ..



فليس هناك سينما – مع الأسف – وليس هناك اهتمام عام بذلك، ما يجعلنا في المركز العراقي المستقل، بإعادة إحياء مشروع دعم السينما المقدم للبرلمان، لكن لم يتم تحريكه من قبل الحكومة ولا البرلمان، ولا وزارة الثقافة".

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وتفاعلت أوساط شعبية عراقية، مع اختيار الدراجي ضمن الأكاديمية، فيما هنأ نقيب الفنانين جبار جودي الدراجي بهذا الإنجاز.

كما وجه نقيب الفنانين العراقيين "دعوة إلى الجهات المختصة الاحتفاء بهذا الحدث المضيء في تاريخ السينما العراقية لا سيما وأن المخرج محمد الدراجي جدير بالإبداع وفي تواصله الجاد في تمثيل العراق سينمائياً".

وأخرج الدراجي عدة أفلام روائية عراقية منها “ابن بابل، وتحت رمال بابل، وأحلام، وفي أحضان أمي والرحلة” الذي ترشح في السنوات الماضية للجائزة ذاتها.

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