إحالة مصفى ذي قار الاستثماري إلى ائتلاف للطاقة يضم شركات صينية كبرى

2021/07/03 | 23:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط ، السبت، إحالة مصفى ذي قار الاستثماري الى ائتلاف الاوسط للطاقة الذي يضم شركات صينية كبيرة.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصفى يضم وحدات انتاجية متكاملة وسيكون بطاقة 100 الف برميل باليوم، وينفذ وفق احدث المواصفات الفنية والجودة والتكنلوجيا المتقدمة (يورو 5).

ويضم ائتلاف الاوسط للطاقة شركات صينية كبيرة (alawsat Energy consortium (San China company , norinco, inspire comp).

واشار اسماعيل الى اهمية هذا المصفى في دعم قطاع التصفية في العراق، وخطط الحكومة في التنمية المستدامة وفي تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية لانواع الوقود، فضلاً عن توفير فرص عمل لابناء المحافظة.

ومن المقرر توقيع عقد إحالة مصفى ذي قار الاستثماري خلال شهر تموز الجاري.

ومنتصف حزيران الماضي، أكد محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، توقيع العقد الأولي مع شركة الأوسط المؤتلفة مع الشركات الصينية لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي الاستثماري الأكبر من نوعه في البلاد.

وتوقع المحافظ أن يوفر المشروع، الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة خلال مرحلة الانشاء، وخلال مرحلة التشغيل.

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