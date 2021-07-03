القبض على متهم ارتكب جريمة قتل والده في الزبير غربي البصرة

2021/07/03 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت مفارز مركز شرطة الزبير غربي البصرة القبض على متهم ارتكب جريمة قتل والده في منطقة الظويهرات.وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان " ان المتهم ارتكب جريمة بشعة لقتله والده بواسطة آلة حادة (سكين منشار وضرب رأس المجنى عليه بواسطة حجر (بلوكة) في الرأس).واضاف " اعترف المتهم قيامه بعملية القتل لوجود خلافات عائلية بين الطرفين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء ./انتهى

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