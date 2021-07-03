بعد الهجمات الالكترونية الاخيرة.. بايدن يهدد بالرد

2021/07/03 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هدد الرئيس الاميركي جو بايدن السبت، بالرد على الهجمات الإلكترونية الأخيرة.وقال بايدن في تصريح صحفي نقلته وسائل اعلام امريكية اننا : سنرد إذا ثبت تورط روسيا في الهجمات الإلكترونية الأخيرة المسماة فيروس الفدية .واضاف : لست متأكدا من أن روسيا تقف وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة./انتهى3

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